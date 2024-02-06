NBA／狀態差、關鍵時刻坐板凳 湯普森不開心：很難接受
近況不佳的金州勇士今天作客布魯克林籃網，靠著柯瑞（Stephen Curry）飆進29分，包括完成生涯累積3600顆三分球的紀錄下，以109比98獲勝，但據美媒報導，湯普森（Klay Thompson）卻不開心。
賽前10戰6敗的勇士今天踢館籃網主場，上半場雙方命中率都不高，勇士以43比49落後對手；但易籃後勇士改變打法，不斷切入籃下取分，整個下半場得分是66比49順利逆轉戰局，勇士禁區得分以72比38碾壓對手。
勇士雖然獲勝，但過往賴以維生的三分球全場只有22投4中，且全由柯瑞包辦，不但命中率低到18%，更是NBA本季單場次低的三分球進球數，最低的是奧蘭多魔術締造的單場2顆。
根據NBA官網統計，再過1個月就要滿36歲的柯瑞，今天投進4記三分球後，生涯累積三分球進球數達到3603顆，是史上首名完成生涯3600顆三分球的球員。
依照柯瑞生涯每賽季平均可投進239顆三分球的數據下，很有機會在退休前完成生涯累積4000顆三分球的壯舉。
儘管今天勇士贏球、柯瑞又達成累積紀錄，但「浪花兄弟」之一的湯普森卻相當不開心，因為他在球賽決勝時期都枯坐冷板凳。
勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後受訪時解釋，「如果當時團隊打得很好，那這些球員就能留下來。」柯爾還強調：「他（湯普森）心理層面很堅強的。」
不過湯普森似乎不這麼認為，賽後在休息室受訪時一臉不悅的說，「你們在開玩笑嗎？從一個最好的球員變成現在這樣，任誰都很難接受的。」
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