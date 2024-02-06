NBA／客場也有不少粉絲支持 衛少暖心回應：努力傳達愛意

快艇今（6日）在以149:144擊敗老鷹取得四連勝，距離西區龍頭只剩半場勝差，這波客場7連戰拿下6勝1敗的好成績。本季因應哈登加入自願改從板凳出發，並扮演球隊催化劑的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），在這波客場連戰獲得不少球迷支持，隨處都可在場邊見到有粉絲穿他的球衣，對此他也在賽後分享暖心談話。

談及在客場得到的愛，衛斯特布魯克說：「我真的很感恩，我遇過噓聲也享受過掌聲，任何時刻得到歡呼聲都是都是被祝福的恩典。」

「你不知道誰會來看比賽，我會用心對待他們。可能是一個小孩，一個媽媽，一個爸爸，他們第一次來看比賽，只付得起看一次比賽的錢。所以，只要我有機會多向人表示感謝，我就會向他們表達一點愛，讓那一刻對他們來說很特別。」

Russell Westbrook on the love he gets on the road:



“You never know who’s watching. I really take that to the heart. It could be a kid, a mom, a dad… that comes to a game for the first time and can only afford to come to the game one time… So any chance I get to acknowledge as… pic.twitter.com/qY99j0vrFy — Joey Linn (@joeylinn_) 2024年2月6日

認真對待每場比賽，是衛斯特布魯克一直以來堅持的信念的，場下暖心的他也與場上打球的狂野產生極大對比。此戰衛少依然展現滿滿活力，上場26分鐘，10投6中，貢獻13分5籃板3助攻2抄截1阻攻的全面成績，自從替補出發後也幫助快艇成績扶搖直上，近26戰狂拿21勝，逐步逼近西區龍頭，全隊一起朝最終目標總冠軍前進。