聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／英格倫外線連發飆41分還寫特殊紀錄 教頭：他有這能力
鵜鶘隊球星英格倫（Brandon Ingram）今天面對暴龍隊轟下本季新高41分，8記三分球更創個人最佳，其中6球擊中在第三節，包括連進5球的驚人表現，不但讓主場球迷嗨翻，率隊以138：100大勝的英格倫也露出笑容。
全場三分球11投8中，英格倫笑說，高命中率絕對能增加信心，「如果感覺很好，我就會持續外線出手。」
本季英格倫外線命中率3成5，比起三分球，他更多中距離跳投，「我知道如果我拉到外面，嘗試投三分球，絕對會讓我們團隊變得更好。」他還自信補充一句，不管防守者用什麼方式，他都能接受挑戰。
根據統計，今天成績讓英格倫成為聯盟史上第一位單場飆分超過40分，其中至少有8記三分球，且命中率超過7成5，更沒出現任何失誤的球員。
鵜鶘教頭格林（Willie Green）表示，總會告訴球員們多在外線出手，尤其是提醒英格倫，「他有這能力，今天大家就可以看到當有空檔時會發生什麼事。」
麥凱倫（CJ McCollum）今天攻下20分，包括10投6中的三分球，有他和英格倫帶動，鵜鶘今天團隊外線45投19中，命中率超過4成2；暴龍今天31投僅10中，光英格倫和麥凱倫進球數就已超越暴龍全隊。
2023-24 NBA即時比分
▪湖人2.5星火力四射合砍70分 氣勢驚人笑奪4連勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言