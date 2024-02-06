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NBA／英格倫外線連發飆41分還寫特殊紀錄 教頭：他有這能力

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
英格倫成為聯盟史上第一位單場飆分超過40分，其中至少有8記三分球，且命中率超過7成5，更沒出現任何失誤的球員。 美聯社
英格倫成為聯盟史上第一位單場飆分超過40分，其中至少有8記三分球，且命中率超過7成5，更沒出現任何失誤的球員。 美聯社

鵜鶘隊球星英格倫（Brandon Ingram）今天面對暴龍隊轟下本季新高41分，8記三分球更創個人最佳，其中6球擊中在第三節，包括連進5球的驚人表現，不但讓主場球迷嗨翻，率隊以138：100大勝的英格倫也露出笑容。

全場三分球11投8中，英格倫笑說，高命中率絕對能增加信心，「如果感覺很好，我就會持續外線出手。」

本季英格倫外線命中率3成5，比起三分球，他更多中距離跳投，「我知道如果我拉到外面，嘗試投三分球，絕對會讓我們團隊變得更好。」他還自信補充一句，不管防守者用什麼方式，他都能接受挑戰。

根據統計，今天成績讓英格倫成為聯盟史上第一位單場飆分超過40分，其中至少有8記三分球，且命中率超過7成5，更沒出現任何失誤的球員。

鵜鶘教頭格林（Willie Green）表示，總會告訴球員們多在外線出手，尤其是提醒英格倫，「他有這能力，今天大家就可以看到當有空檔時會發生什麼事。」

麥凱倫（CJ McCollum）今天攻下20分，包括10投6中的三分球，有他和英格倫帶動，鵜鶘今天團隊外線45投19中，命中率超過4成2；暴龍今天31投僅10中，光英格倫和麥凱倫進球數就已超越暴龍全隊。

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