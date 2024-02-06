NBA／客場7連戰拿6勝 快艇教頭對這點仍不滿意

快艇、老鷹隊今天上演飆分大戰，兩隊第4節得分都超過40分，僅管快艇最終以149：144奪勝，教頭泰隆魯（Tyronn Lue）仍對決勝節的防守感到不滿意。

「我們回到主場的防守表現要更好。」泰隆魯提到，不確定自家球員是否因長期客場之旅疲乏影響表現，讓老鷹決勝節攻下43分，「大家打了很多場比賽、上場很多時間，我會讓他們有些休息時間，但我們必須更好。」

今天是快艇連7場客場長征的最終戰，在雷納德（Kawhi Leonard）36分、哈登（James Harden）30分、10助攻和喬治（Paul George）攻下18分下，打下客場第6勝，為13天的客場之旅畫下句點，目前34勝15敗戰績排西區第3，和領先的雷霆隊和灰狼隊也只有半場勝差。

泰隆魯表示，7場客場面對許多強敵，大家也知道今天會面臨應戰，下半場球隊狀況就有點下滑，但球員們仍持續奮戰，「這全是團隊的努力。」

149分是快艇本季第2高分，除三分球35投21中、命中率高達6成，團隊僅出現7次失誤，讓泰隆魯感到滿意，他說：「保護好球一直是我們的關鍵，我們進攻表現太棒了，很難翻轉，只要我們持續進球，我們就會做得很好。」