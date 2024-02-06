NBA／史上首見！柯瑞生涯累積3600顆三分球 下季拼4000大關
在兩名小將庫明加（Jonathan Kuminga）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的協助之下，柯瑞（Stephen Curry）無須一人狂砍60分，勇士還是能穩住領先優勢，順利取勝。
這場比賽，柯瑞命中勇士僅有的4記三分球，拿到29分5籃板3助攻，這讓他生涯三分球命中數來到空前的3603顆，成為史上首位達此里程碑的球員。現役最接近他的球員是哈登（James Harden）的2876顆，有一段不小的差距。
柯瑞在本季出賽的44場比賽中已經投進213顆三分球，生涯第11次單季三分球命中超過200球，獨居史上第一；場均命中4.8顆也是居所有球員之冠。
若一切順利的話，柯瑞將會是生涯第8次成為聯盟單季投進最多三分球的球員，同時有機會生涯第5次達成單季300顆三分球的紀錄。
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