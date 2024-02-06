NBA／聯手雙星助湖人3連勝 羅素：無法控制交易傳言

隨著NBA交易大限步步逼近，紫金大軍湖人隊儘管仍未做出陣容異動，不過球隊表現漸趨穩定，今天出戰黃蜂隊的比賽中，除了雙巨頭戴維斯（Anthony Davis）與詹姆斯（LeBron James）皆攻下26分，捲入交易傳聞的後衛羅素（D'Angelo Russell）更是拿下28分，幫助湖人以124：118獲勝。

本季一路走得跌跌撞撞的湖人，日前不斷傳出可望在交易大限前做出陣容異動，羅素就被認為是最有可能的交易籌碼，他在過去幾場比賽也證明自己的價值，包括日前對戰塞爾蒂克隊攻下16分14助攻8籃板，今天又拿下全隊最高的28分，幫助湖人拉出一波3連勝。

對於完成今年交易大限前最後一場比賽，羅素談到過去一段時間伴隨在身邊的交易傳聞時坦言，自己很清楚這不是球員能控制的事，該做的就是打好比賽，「合約沒有不能被交易的條款，所以這不是我能控制的事情，就是該把球打好就好。」

詹姆斯被問及球隊可能有異動時說：「很喜歡現在的陣容，我不會糾結在這些事情上，不管陣容變得如何，我們只需做好準備上場，我和戴維斯的責任就是確保這支球隊保持專注，現在我們該專注的只有下一場比賽。」

戴維斯也認為，球隊只要能保持專注，就能擊敗聯盟任何隊伍，「我們之前輸掉兩場應該要贏的比賽，但又贏了兩場大家覺得我們會輸的比賽，當我們全力防守並用正確方式打球時，就是一支難以被擊敗的隊伍。」