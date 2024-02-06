NBA／傳太陽想要黃蜂家暴男或籃網奧尼爾 交易籌碼曝光

太陽隊本季組成以杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）及比爾（Bradley Beal）三巨頭為核心的陣容，戰績卻不如預期，只排在西區第6。隨著交易截止日逼近，傳出高層正積極尋求補強，已向黃蜂提出「家暴男」布里吉斯（Miles Bridges）的交易報價。

太陽本季除了三巨頭外，只有諾基奇（Jusuf Nurkic）、艾倫（Grayson Allen）和老將葛登（Eric Gordon）有穩定貢獻，休賽季簽下的底薪軍團表現乏善可陳，不過太陽交易籌碼有限，沒任何首輪選秀籤，只剩4個二輪籤可用。

據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）報導，太陽打算送出利透（Nassir Little）、奧柯吉（Josh Okogie）和2個二輪籤，換回布里吉斯，但黃蜂希望從交易中得到首輪籤。

布里吉斯因家暴案錯失拿大約機會，且上季無球可打，去年夏天與黃蜂簽下合格報價，因此他擁有交易否決權。目前除了太陽外，活塞和爵士也對他有興趣，獨行俠則對黃蜂另一位前鋒華盛頓（P.J. Washington）較有興趣。

布里吉斯今天面對湖人攻下生涯新高41分，值得一提的是，布里吉斯經紀人正好是詹姆斯（LeBron James）摯友保羅（Rich Paul）。除布里吉斯外，太陽同時對籃網前鋒奧尼爾（Royce O'Neale）有興趣，報價也是利透和2個二輪籤。