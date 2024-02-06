NBA／快艇化身超級戰艦 雷納德、哈登聯手擊落老鷹

當近況出色的「環太平洋」殺手老鷹遇上晉升超級戰艦的無敵快艇，雖然雙方打到第四節最後5分鐘還呈現膠著狀態，然而雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）在接下來的時間聯手攻下20分，快艇一波猛攻拉開比分差距，最終以149比144擊退老鷹。

快艇以4連勝姿態結束近期的客場之旅，在這7場比賽中只輸給騎士；另一方面快艇更在最近31場比賽中取得26勝，距離西區前兩名雷霆和灰狼僅剩下0.5場勝差，隨時有可能取而代之。

至於老鷹雖然接連攻克太平洋區的湖人、太陽和勇士，並試圖以強勁氣勢殲滅快艇，可惜面對攻守更生猛的對手仍無力將連勝繼續推向5場。

繼前一場輪番發威撲滅熱火後，雷納德和哈登未見疲態，前者20投13中維持火燙手感，狂攻36分5助攻，本季第13次破30分，也是第4場至少拿到35分；哈登則是砍進6記三分球，獨拿30分10助攻8籃板，這是他本季首度繳出至少30分10助攻的表現。

喬治（Paul George）補上18分5助攻3籃板；至於替補在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的帶領下，表現也非常強勢，他和鮑威爾（Norman Powell）、柯菲（Amir Coffey）的得分超過雙位數。

老鷹陣中同樣6人得分上雙，楊恩（Trae Young）得到25分12助攻，墨瑞（Dejounte Murray）21分7助攻5籃板；杭特（De'Andre Hunter）從板凳出發獲得全隊最高27分，比伊（Saddiq Bey）和歐康古（Onyeka Okongwu）各拿18分。