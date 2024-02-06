NBA／厄文傷癒回歸助威獨行俠 76人近7戰苦吞6敗

厄文（Kyrie Irving）在因傷缺席6場比賽後重新回歸球場，隨即就攻下全場最高23分，外加8助攻5籃板2抄截，搭配獨行俠多點攻勢和出色的團隊表現，在客場以118比102擊退陣容殘缺的76人。

儘管少了當家中鋒安比德（Joel Embiid），76人上半場掌握制空權，並在哈里斯（Tobias Harris）和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）聯手22分的帶領下取得領先優勢；但厄文在第三節獨拿11分，幫助獨行俠扭轉戰局，第四節初更殺出一波15比3的猛烈攻勢，直接擊潰對手。

哈迪（Jaden Hardy）和威廉斯（Grant Williams）板凳出發各拿下17分、14分，其中第四節兩人就合砍20分，是球隊能單節轟出41分的關鍵人物；格林（Josh Green）獲得20分6籃板4助攻，克萊柏（Maxi Kleber）14分5助攻4籃板。

Kyrie Irving with a WILD finish in transition 😱pic.twitter.com/jkCOEkH2Qw — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年2月6日

在隊友強力發揮之下，當家一哥唐西奇（Luka Doncic）樂得輕鬆自在，15投6中只拿到19分8籃板3助攻。獨行俠擺脫先前8戰吞6敗的陰霾，不需要靠唐西奇飆分就足以在客場止敗。統計顯示，這場比賽僅次唐西奇和厄文並肩作戰的第23場。

對於76人隊來說，儘管烏布瑞奮力得到全隊最高19分，並有哈里斯的17分相助，但仍然無法抵擋獨行俠隊的猛攻。馬克西（Tyrese Maxey）此戰表現普通，只得到15分7助攻，此外，76人隊的內線缺少了安比德的支撐，這對於他們在比賽中的表現產生了不小的影響。

最近7場比賽，76人已經輸了其中6場，目前和東區第4名尼克差距已經擴大到1.5場勝差。