NBA／傳詹皇向湖人施壓 希望球隊在交易大限前展現侵略性

目前戰績26勝25敗西區排名第九的湖人隊，成績不如外界預期，而日前才澄清自己不會要求交易的洛杉磯湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James），就希望球隊在交易大限前展現積極態度，「復刻」上季成功在季中交易後戰績起飛的戲碼。

回顧上個賽湖人也是高低走高，關鍵就在交易截止日前陸續換來八村壘（Rui Hachimura）、羅素（D'Angelo Russell）與大鎖范德比爾特等人，最終也幫助湖人打進西區冠軍賽，才不敵最後獲得冠軍的金塊隊。本季距離NBA交易截止日2月9日已倒數計時，食髓知味的湖人能否在交易市場有一番作為，再次成為本賽季能走多遠的關鍵。

而根據ESPN的溫卓霍斯特 (Brian Windhorst) 報導，「就我所知詹姆斯希望球隊在本賽季交易截止日期之前展現積極態度，而湖人願意付出的最大籌碼就是2029年首輪籤。」

然而溫卓霍斯特也提到，湖人並不願意付出里夫斯（Austin Reaves）和多枚選秀交換權已達成更大的交易，「他們不願意付出他們所擁有的一切」，想要羅素（D'Angelo Russell）的球隊，也因他第二年的球員選項而有所卻步。

詹姆斯本季場均貢獻 24.9 分、7.4 個籃板和 7.6 次助攻，投籃命中率為 52.0%，三分命中率為 39.8%，年滿39歲依舊繳出高水準的表現，湖人需好好把握詹皇最後幾年能挑戰總冠軍的機會。