NBA／盼布朗尼別和詹皇同隊 「靠爸族」小瑞佛斯說明原因

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）今年可能參加NBA選秀，值得一提的是，詹皇曾表示想和布朗尼同隊。對此，小瑞佛斯（Austin Rivers）發表自己過來人經驗，希望布朗尼別和詹皇同隊。

小瑞佛斯（Austin Rivers）效力快艇時，總教練是父親老瑞佛斯（Doc Rivers），因此被不少球迷酸是「靠爸族」。他近日受訪時直言，「我不想看布朗尼和詹姆斯一起打球，他被選中後與父親一起打球，我不希望這種消極情緒出現在他身上。他不該因此受過多負面影響，他要在一個能凸顯自己的地方打球。」

小瑞佛斯在2012年選秀會第10順位被紐奧良黃蜂（鵜鶘前身）選中，2014-15賽季被交易到快艇，在父親執教下打球，引來許多非議。2018-19賽季小瑞佛斯被交易到巫師，直到上賽季都還有球隊要，稍微擺脫「靠爸」陰霾。

布朗尼去年在球場上心臟驟停，引發許多球迷擔心，不過他經過治療後，仍順利重返球場。不過他在大學賽場的表現相當平庸，總共出賽14場，平均打20.1分鐘，得到5.9分2.9籃板2.6助攻，整體命中率37.2%，三分命中率27.5%。