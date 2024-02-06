NBA／三分球大賽傳5射手允諾出席 米契爾也有望加入
根據消息，目前已經有5位球員允諾將會出席今年明星週的三分球大賽，地主溜馬頭號戰將哈利伯頓（Tyrese Haliburton）自然不會缺席，其他4位分別是公鹿隊的里拉德（Damian Lillard）和畢斯利（Malik Beasley）、尼克隊的布朗森（Jalen Brunson）、爵士隊的馬卡南（Lauri Markkanen）。
其中第4度參賽的里拉德將尋求衛冕，成為第7位完成三分球大賽連霸的射手；至於哈利伯頓和馬卡南則是捲土重來，兩人上季也有參加三分球大賽。
另外有媒體透露，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）也計畫參加三分球大賽。
這6位球員中以里拉德本季三分球命中率最低，最高的是唯一沒有入選過明星賽的畢斯利，他本季三分命中率達45.1%。
今年明星週將從台灣時間2月17日正式登場，三分球大賽、灌籃大賽等會在2月18日進行，明星賽正賽則是在2月19日由東西區明星賽攜手上演。
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