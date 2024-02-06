NBA／傳獨行俠和溜馬有意維金斯 勇士老闆沒省錢打算

維金斯（Andrew Wiggins）本季表現低迷，勇士戰績也受影響，目前暫居西區第12。先前有消息指出，維金斯是最有可能被交易的球員，如今傳出獨行俠和溜馬有意爭取。

今年交易截止日為台灣時間2月9日凌晨4點，《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，「獨行俠和溜馬都對維金斯表現出興趣，但我不認為勇士會為了交易而交易。」

查拉尼亞透露，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）沒有要求高層減少總薪資，代表勇士會為了贏球進行交易，目前已收到關於維金斯的交易報價。

維金斯本季出賽42場，平均12.2分4.2籃板，三分命中率31.1%，他的4年1.09億美元合約將在2026-27年賽季結束後到期（球員選項）。