NBA／雷納德「無量空處」領域展開 10年對戰熱火16連勝
對熱火來說，雷納德（Kawhi Leonard）不僅是摧毀他們昔日三連霸美夢的劊子手，更是仰之彌高的恐怖高牆！
加上今天快艇奪下近30戰中25勝，包含季後賽在內，雷納德面對熱火已經取得16連勝，堪稱是天敵。據統計，熱火上一次擊敗雷納德已經要追溯到2014年總冠軍賽第2戰。
過去幾年雷納德總被詬病的出勤率問題，本季他卻是保持相當好的健康狀態，在球隊前48場比賽中，他打了44場，僅僅在12月底連續缺席4場比賽。繳出場均24.2分6.4籃板3.7助攻1.7抄截的成績，投籃命中率達53%，三分球命中率45.1%，罰球命中率89%，攻守效率非常優質。
從進階數據來看，當雷納德在場上時，快艇的進攻效率為121.4，而他不在時為114.9。快艇在他上場時的防守效率為109.5，而他不在時的防守效率為119.2，每百回合的淨效率值相差16.8；而他在場上的正負值全聯盟也僅次於亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。
本季當雷納德上場時，快艇可以拿下31勝13敗，自12月1日以來，快艇主場成績14勝1敗和客場11勝4敗，都高居全聯盟之冠。
無怪乎，有媒體提到如果快艇持續高歌前進，沒有理由不把雷納德放進年度MVP的討論名單之中。
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