NBA／逐漸被邊緣化 傳活塞小將海耶斯申請交易
活塞本季戰績6勝43敗，穩居爐主寶座，如今傳出後衛海耶斯（Killian Hayes）對角色定位不滿意，向球團申請交易，目前球隊正向各隊兜售海耶斯。
活塞在2020年選秀會以首輪第7順位，選進來自法國的海耶斯。2021年以狀元籤選進空衛康寧漢（Cade Cunningham），2022年又以第5順位補進得分後衛艾維（Jaden Ivey），讓海耶斯逐漸被邊緣化。
海耶斯雖有一定的防守能力，但進攻端成長緩慢，生涯四季三分球命中率都不到3成。他本季已出賽41場（30場先發），平均出戰23.9分鐘，得到6.9分4.8助攻，休賽季他將成為受限制自由球員。
《底特律自由報》指出，海耶斯的團隊希望他加入一支新球隊，活塞也同意這點。海耶斯本季年薪740萬美元，以他的身手似乎很難換回太多東西，因此許多網友感慨，現在連這等級的球員都能申請交易。
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