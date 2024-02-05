NBA／四分打之王！哈登助攻雙位數 快艇勝率逼近9成
哈登（James Harden）在今天對熱火打滿整個第四節，攻下11分2助攻，在他的引導之下，快艇從原本落後1分局面，反而超前領先雙位數分差，確保在最近30場比賽中贏得25勝。快艇創下隊史連續30場比賽的最佳戰績，排名直逼西區龍頭寶座。
哈登此役攻下21分11助攻8籃板，全場13投7中包含命中5記三分球，表現相當全面。根據統計，哈登加入快艇之後共有17次助攻達雙位數，球隊藉此拿下15勝2敗的成績，堪稱是勝利保證。
此外，哈登在今天也完成生涯第105次「四分打」，高居史上第一。
2023-24 NBA即時比分
▪「回娘家」轟賽季新高43分 比爾：我和籃框比較熟！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言