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NBA／四分打之王！哈登助攻雙位數 快艇勝率逼近9成

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈登的穿針引線帶動快艇整體攻勢。 法新社
哈登的穿針引線帶動快艇整體攻勢。 法新社

哈登（James Harden）在今天對熱火打滿整個第四節，攻下11分2助攻，在他的引導之下，快艇從原本落後1分局面，反而超前領先雙位數分差，確保在最近30場比賽中贏得25勝。快艇創下隊史連續30場比賽的最佳戰績，排名直逼西區龍頭寶座。

哈登此役攻下21分11助攻8籃板，全場13投7中包含命中5記三分球，表現相當全面。根據統計，哈登加入快艇之後共有17次助攻達雙位數，球隊藉此拿下15勝2敗的成績，堪稱是勝利保證。

此外，哈登在今天也完成生涯第105次「四分打」，高居史上第一。

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