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NBA／「回娘家」轟新高43分 比爾：我和籃框比較熟
在巫師隊效力11個賽季的比爾（Bradley Beal），今天穿著太陽隊球衣回到熟悉的華盛頓，上半場他就以26分表現回應熱情歡迎的球迷，全場更轟下本季新高43分，助太陽打下140：112的勝利。
上季結束被交易到太陽的比爾，去年12月巫師首度造訪鳳凰城時，他因傷缺陣，今天總算迎接和前東家的交手；巫師還準備了一支紀念影片，在球員介紹時向比爾致敬，獲得現場熱烈掌聲。
比爾以飆分秀回應支持，他笑說：「我猜想，我知道這座球場多一點。」他三節打完累積分數已到41分，要不是第四節8分44秒就退場休息，有機會挑戰50分大關。
43分仍是比爾本季新高，他說：「今晚棒極了，能回到幫助我成長成為一個男人的城市，在我19歲時選中我的球隊，很多回憶湧現，那支影片做得太棒了。」
比爾也談到去年休季期間的交易案，他表示是多方考量的結果，並非惡意，他和巫師也沒撕破臉，「這是很好的分開，沒有不好的感受。」
來到太陽和杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）組成三巨頭的比爾也承認，換新東家肯定需要時間適應，尤其自己從球權多的巫師到太陽，角色完全不同，但都是生涯歷程。
比爾也很開心重返華盛頓，他透露這幾天見到很多好友、親人，過程讓自己更感恩，也有更多動力在球場展現最好一面。
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