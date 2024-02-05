NBA／艾頓攻賽季新高27分 慘遭約柯奇假動作戲耍

拓荒者48小時內二度對戰金塊，前一場被約柯奇（Nikola Jokic）打爆的艾頓（Deandre Ayton），這場雖攻下賽季新高的27分，仍不如約柯奇的29分，最終金塊以112比103帶走勝利，主場戰績來到恐怖的21勝4敗。

本場比賽雙方皆僅用9人輪替，首節拓荒者靠著艾頓及西蒙斯（Anfernee Simons）的配合取得37比25領先優勢；易籃後，金塊找回手感，反觀拓荒者在下半場只投進一顆三分球，花光上半場的14分領先。最終金塊在先發五人得分皆上雙，加上穆雷（Jamal Murray）21分10助攻表現下取得勝利。

在一次約柯奇和艾頓的對位中，約柯奇做了一個假動作將艾頓騙開，隨即切入籃下拿到兩分，成為本場比賽的最佳好球。

Jokic had Ayton lost. 🥶



pic.twitter.com/oNE0FpnwBk — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2024年2月5日

昨日生日的韓德森（Scoot Henderson）在前場比賽攻下30分，但此戰命中率不佳僅攻下14分，另外西蒙斯攻下全隊次高的26分；金塊新秀華森（Peyyon Watson）也拿下12分。

金塊接下來將在客場迎戰湖人，拓荒者則是在主場對上活塞。