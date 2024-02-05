快訊

柯文哲開吉！ 綠白電話門事件 民眾黨要求民進黨、吳崢賠償100萬元

第一張2000萬頭彩彰化花壇刮出！屬龍的她第一次買「超級紅包」就爽中頭獎

中國股民的哭牆：A股破底，美國大使館微博湧入5萬哭訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／23分逆轉勝！亞歷山大率雷霆二度延長退暴龍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
亞歷山大(右)率領雷霆上演大逆轉。 美聯社
亞歷山大(右)率領雷霆上演大逆轉。 美聯社

最多落後23分的雷霆隊，今天在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和吉迪（Josh Giddey）領軍上演大逆轉，先是正規賽110：110追平，最終在二度延長賽以135：127力退暴龍隊，團隊投進23記三分彈追平隊史紀錄，在少了得分大將威廉斯（Jalen Williams）下仍守護勝場。

暴龍首節取得33：23領先，半場優勢擴大到63：47，第三節中段在巴恩斯（Scottie Barnes）投進外線後取得76：53領先，但雷霆逐步縮小差距，三節打完追已追近到81：87，第四節吉帝進球更以91：91扳平比數。

奎克利（Immanuel Quickley）正規賽末的上籃讓暴龍取得110：108領先，但雷霆靠維金斯（Aaron Wiggins）最後4秒進球追平，暴龍巴瑞特（RJ Barrett）又錯過絕殺機會，讓比賽進入延長賽。

第一度延長賽，暴龍崔蘭特（Gary Trent Jr.）有機會當致勝英雄，但有機會的絕殺球被亞歷山大封阻，118：118進入第二度延長賽；雷霆再一次奪勝機會點點開花，最終以135：127扳倒暴龍，23分逆轉勝寫下隊史差距第5大紀錄。

雷霆共有5人得分超過20分，吉迪24分、亞歷山大23分，多特（Luguentz Dort）和霍姆葛倫（Chet Holmgren）各22分，維金斯20分；暴龍以巴瑞特（RJ Barrett）23分最佳。

打出35勝15敗的雷霆，主將威廉斯因腳傷右腳踝缺陣，隊上三分球王喬伊（Isaiah Joe）也因傷連3場缺陣，不過團隊今天外線63投23中，雖只有8罰仍收下勝利。

延伸閱讀

NBA／攻守全面！亞歷山大連9場破30分 雷霆重奪西區龍頭

NBA／「新雷霆三少」崛起 霍姆葛倫大讚亞歷山大領導力

NBA／勇士記者曝多名補強目標 維金斯仍最有可能被交易

NBA／讚唐西奇、亞歷山大表現優異 柯瑞：配得上明星賽先發

相關新聞

NBA／安比德確定動刀治療傷勢 將長期缺賽歸期未定

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，76人中鋒安比德（Joel Embiid）確定動刀治療左膝半月板傷勢，預計缺席很長一段時間。 沃納羅斯基指出，安比

NBA／「回娘家」轟新高43分 比爾：我和籃框比較熟

在巫師隊效力11個賽季的比爾（Bradley Beal），今天穿著太陽隊球衣回到熟悉的華盛頓，上半場他就以26分表現回應...

NBA／史馬特重返波士頓獲滿場球迷歡呼 泰托姆：驚訝他沒哭

史馬特（Marcus Smart）為塞爾蒂克效力9年，去年休賽季卻被交易到灰熊，今天是他本季首度重返綠衫軍主場，球團播放致敬影片，讓他獲得全場球迷歡呼。 史馬特在賽前記者會有感而發地說：「沒有比

NBA／艾頓攻賽季新高27分 慘遭約柯奇假動作戲耍

拓荒者48小時內二度對戰金塊，前一場被約柯奇（Nikola Jokic）打爆的艾頓（Deandre Ayton），這場雖攻下賽季新高的27分，仍不如約柯奇的29分，最終金塊以112比103帶走勝利，主

NBA／傳湖人有意送走文森 想換防守型球員補側翼空缺

湖人接連擊敗東區勁旅塞爾蒂克和尼克，不過前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）受重傷，傳出可能賽季提前報銷。《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）指出，湖人將交易目標改為防守型球

NBA／23分逆轉勝！亞歷山大率雷霆二度延長退暴龍

最多落後23分的雷霆隊，今天在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和吉迪（Josh Giddey）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。