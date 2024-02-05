NBA／鳳還巢兩樣情！太陽比爾轟43分、灰熊史馬特揪甘心
NBA今天同步上演球星鳳還巢戲碼，效力太陽的射手比爾（Bradley Beal）作客巫師，轟下全場最高的43分率隊獲勝；至於灰熊的史馬特（Marcus Smart）重返波士頓雖因傷坐板凳，但還是受到滿場球迷熱烈歡呼。
比爾在2012年選秀首輪第3順位被華盛頓巫師選走，就此待了11個賽季，直到去年暑假才被交易到鳳凰城太陽，和杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）組成三巨頭。
今年比爾因傷只打了25場比賽，今天首度回到巫師主場出賽，巫師球隊製作影片感謝比爾過去11個賽季的付出，比爾也盡全力表現，半場就攻下26分、三節拿下41分，幫助太陽以140比112輕取巫師。
比爾賽後接受美媒ESPN訪問時笑說：「可能我比別人知道賽前訓練室在哪吧。」
效力於曼菲斯灰熊的防守大鎖史馬特，同樣在今天重返待了9個賽季的波士頓塞爾蒂克主場，但他因為手指傷勢只能作壁上觀。
儘管如此，2014年選秀首輪第6順位被塞爾蒂克選走的史馬特還是備受尊重，不只綠衫軍球團在中場時間播放「我們身邊的英雄（Hero Among Us）」的感謝影片，就連滿場球迷都在比賽尾聲齊聲大喊「謝謝你，史馬特！」
史馬特受訪時感性地提到，沒有什麼地方比在這座城市打球更好了，「這些球迷讓我成長，波士頓就是我第2個家。」
飽受傷兵困擾的灰熊，今天僅以8人應戰，當初開季的先發陣容，如今全都躺在傷兵名單，最終就以91比131慘敗給塞爾提克。
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