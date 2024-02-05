NBA／巫師送上致敬影片 比爾重返華盛頓飆新高43分
太陽隊球星比爾（Bradley Beal）今日重返老東家華盛頓，全場21投16中砍下賽季新高43分，加上杜蘭特（Kevin Durant）及布克（Devin Booker）合力得到75分，太陽以140比112大勝巫師。
回到熟悉的華盛頓主場，比爾表示，這個城市在19歲選中了他並幫助他一路成長，在這裡有很多美好的回憶；賽前巫師隊更準備了向比爾致敬的影片。對此，比爾說道，「這影片太棒了！」能看到熟悉的面孔也激勵著他更加努力在比賽中拿出表現。
太陽首節就以42比28大幅領先，三節打完已經拉開30分領先優勢，比賽早早失去懸念。第四節還剩8分44秒時，比爾在觀眾的掌聲中退場休息。太陽取得勝利後，戰績來到29勝21敗，排名西區第6。
杜蘭特此役攻下18分，布克14分，諾基奇（Jusuf Nurkic）也拿下18分；巫師陣中6人得分上雙，其中阿夫迪賈（Deni Avdija）得到全隊最高的24分。
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