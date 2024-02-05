NBA／安比德確定動刀治療傷勢 將長期缺賽歸期未定
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，76人中鋒安比德（Joel Embiid）確定動刀治療左膝半月板傷勢，預計缺席很長一段時間。
沃納羅斯基指出，安比德將在本周動刀，歸隊時間要等術後才會確定，預計缺席很長一段時間，本季回歸的可能性尚未完全消失。
安比德再缺席4場，出賽數將低於65場，失去所有年度獎項競爭資格，如今他決定動刀，幾乎確定無緣本季MVP。他本季場均35.3分11.3籃板5.7助攻，76人目前戰績30勝18敗，暫居東區第5。
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