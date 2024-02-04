NBA／楊恩落選明星賽自我激勵 詹皇力挺：無法理解

帶著落選明星賽的失落心情，楊恩（Trae Young）「化悲憤為力量」狂攻32分15助攻3抄截外加7顆三分球，帶領老鷹擊敗擁有兩人入選明星賽的太陽。賽後，楊恩發圖文並寫上「生來是球星、依然是球星、永遠是球星」來激勵自己。

而在今天「背靠背」比賽中，楊恩又砍進7顆三分球飆出35分，帶領老鷹歷經驚濤駭浪才在延長賽擊退勇士，取得4連勝

楊恩目前在聯盟助攻排行榜僅次於哈利伯頓（Tyrese Haliburton），生涯累積76場至少30分10助攻表現，並列史上第5多；還是史上首位場均至少27分10助攻卻無緣進入明星賽的球員。這讓不少人都為楊恩抱屈。

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）更在回應友人的文章時力挺楊恩。「確實，我不太能理解楊恩為什麼沒有獲得明星賽的青睞。這肯定是和戰績無關，因為過往也有出現類似情形。楊恩每晚都表現火燙，他肯定是全明星。有些事情真的很可疑。」

楊恩曾在2020年和2022年入選明星賽；倘若東區入選的球星出現傷病問題，楊恩仍是有機會遞補。

東區明星陣容替補球員有熱火阿德巴約（Bam Adebayo）、魔術班切羅（Paolo Banchero）、塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）、尼克藍道（Julius Randle）、76人馬克西（Tyrese Maxey）、騎士米契爾（Donovan Mitchell）、尼克布朗森（Jalen Brunson）。