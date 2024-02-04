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NBA／單季6度破60分史上第3多 百家爭鳴更獨一無二

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
本季共出現6人至少拿到60分的盛況，史上首見。 美聯社
本季共出現6人至少拿到60分的盛況，史上首見。 美聯社

進入2024年後，聯盟各球星接力上演60分之旅，總計本季已經出現6次至少飆出60分的比賽，更有兩場突破70分。

這6位球星分別是唐西奇（Luka Doncic）的73分、安比德（JoelEmbiid）的70分、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的64分、唐斯（Karl-Anthony Towns）和布克（Devin Booker）的62分、柯瑞（Stephen Curry）的60分。

這在歷史上排名單季第3多，1961-62年賽季一共出現17次，之後1962-63年則是出現9次；不過1961-62年賽季中，張伯倫（Wilt Chamberlain）一人就佔了15次之多，其餘兩人分別是貝勒（Elgin Baylor）和衛斯特（Jerry West）。至於1962-63年賽季更是張大帥一人包辦。相較之下，今年賽季的60分百花齊放更顯獨特性和時代球風潮流的變化。

事實上，先前的飆分之旅還有聯盟77個賽季以來，首度出現4名不同球員在5個晚上內拿下超過60分的盛況。

《ESPN》更分析報導指出，從1964年到2022年賽季，NBA僅出現過4次球員單場破70分的壯舉，但在之前短短390天內就發生了4次。這讓挑戰布萊恩（Kobe Bryant）的81分和張伯倫單場100分紀錄不再是遙不可及的夢想。

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