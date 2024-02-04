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NBA／含金量超高！柯瑞60分紀錄夜僅獲6次罰球 史上第2少
柯瑞（Stephen Curry）今天轟進10記三分球，攻下生涯次高60分，不過勇士最終延長賽不敵老鷹，遺憾結束連勝，在柯瑞生涯13次至少得到50分的比賽中，球隊戰績是8勝5敗。
加上這10顆三分球，柯瑞本季三分球命中數累積209顆，生涯至今已經有11個球季至少投進200記三分球，出現在近12個球季，高居史上第一。
柯瑞在第四節獨拿22分，寫下生涯新高，他已經累積40次單節至少得到20分，持續領先所有球員；柯瑞還是NBA史上第3名單場繳出60分還包括10記三分球的球員，前2人分別是唐斯（Karl-Anthony Towns）、和里拉德（Damian Lillard）。
此外，柯瑞在30歲後已經8次至少拿下50分，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄，排名史上最多；同時他更以35歲又327天的年齡成為布萊恩（Kobe Bryant）之後，史上第2位能在35歲之後單場得到60分的球員。
「這很酷！我已經不太記得了，那是Kobe生涯最後一戰吧？這很特別，不過很可惜，我們輸了。」柯瑞談到自己追上布萊恩的紀錄。
值得注意的是，柯瑞的60分之夜只有獲得6次罰球機會並全數命中，這可說是非常罕見的情況，在聯盟歷史上所有破60分的比賽中，只有貝瑞（Rick Barry）的罰球次數比柯瑞還要少。
貝瑞是在1974年3月26日勇士對拓荒者的比賽中，全場45投30中，包括5罰4中拿下64分。
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