快訊

台糖肉品瘦肉精複驗結果出爐 食安辦晚上8點召開記者會說明

國人瘋登山買裝備、衝單攻 醫曝未注意這點「高山上恐性命難保」

柯文哲「大學投票說」挨轟歧視 白營喊被誤解：每個年齡層都是要爭取的對象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／含金量超高！柯瑞60分紀錄夜僅獲6次罰球 史上第2少

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞60分之夜連創多項紀錄，可惜無緣伴隨勝利。 法新社
柯瑞60分之夜連創多項紀錄，可惜無緣伴隨勝利。 法新社

柯瑞（Stephen Curry）今天轟進10記三分球，攻下生涯次高60分，不過勇士最終延長賽不敵老鷹，遺憾結束連勝，在柯瑞生涯13次至少得到50分的比賽中，球隊戰績是8勝5敗。

加上這10顆三分球，柯瑞本季三分球命中數累積209顆，生涯至今已經有11個球季至少投進200記三分球，出現在近12個球季，高居史上第一。

柯瑞在第四節獨拿22分，寫下生涯新高，他已經累積40次單節至少得到20分，持續領先所有球員；柯瑞還是NBA史上第3名單場繳出60分還包括10記三分球的球員，前2人分別是唐斯（Karl-Anthony Towns）、和里拉德（Damian Lillard）。

此外，柯瑞在30歲後已經8次至少拿下50分，超越張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄，排名史上最多；同時他更以35歲又327天的年齡成為布萊恩（Kobe Bryant）之後，史上第2位能在35歲之後單場得到60分的球員。

「這很酷！我已經不太記得了，那是Kobe生涯最後一戰吧？這很特別，不過很可惜，我們輸了。」柯瑞談到自己追上布萊恩的紀錄。

值得注意的是，柯瑞的60分之夜只有獲得6次罰球機會並全數命中，這可說是非常罕見的情況，在聯盟歷史上所有破60分的比賽中，只有貝瑞（Rick Barry）的罰球次數比柯瑞還要少。

貝瑞是在1974年3月26日勇士對拓荒者的比賽中，全場45投30中，包括5罰4中拿下64分。

相關新聞

NBA／單季6度破60分史上第3多 百家爭鳴更獨一無二

進入2024年後，聯盟各球星接力上演60分之旅，總計本季已經出現6次至少飆出60分的比賽，更有兩場突破70分。 這6位球星分別是唐西奇（Luka Doncic）的73分、安比德（JoelEmbi

NBA／含金量超高！柯瑞60分紀錄夜僅獲6次罰球 史上第2少

柯瑞（Stephen Curry）今天轟進10記三分球，攻下生涯次高60分，不過勇士最終延長賽不敵老鷹，遺憾結束連勝，在柯瑞生涯13次至少得到50分的比賽中，球隊戰績是8勝5敗。 加上這10顆三

NBA／楊恩落選明星賽自我激勵 詹皇力挺：無法理解

帶著落選明星賽的失落心情，楊恩（Trae Young）「化悲憤為力量」狂攻32分15助攻3抄截外加7顆三分球，帶領老鷹擊敗擁有兩人入選明星賽的太陽。賽後，楊恩發圖文並寫上「生來是球星、依然是球星、永遠

NBA／執教3場即鎖定明星賽主帥 瑞佛斯：這太離譜了

靠著安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）聯手攻下78分，公鹿扭轉一度落後25分劣勢，後來居上擊退獨行俠。這也是瑞佛斯（Doc Rivers）

NBA／明星賽我不配？沙波尼斯連31場雙十 平「大O」隊史紀錄

沙波尼斯（Domantas Sabonis）和福克斯（De'Aaron Fox）頂著出色個人數據和西區前6名席次卻無緣入選明星賽，兩人持續用場上實質表現證明自己的真正價值。 福克斯狂轟41分4籃

NBA／米契爾飆分聯手雙塔輕取馬刺 騎士近14戰奪13勝

近況出色的騎士在客場以117比101大勝馬刺，送給對手4連敗，本身則是在最近14場比賽中贏得13勝，並趁著尼克終結9連勝，騎士排名逆襲，挺進到東區第3。 馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor We

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。