NBA／明星賽我不配？沙波尼斯連31場雙十 平「大O」隊史紀錄

沙波尼斯（Domantas Sabonis）和福克斯（De'Aaron Fox）頂著出色個人數據和西區前6名席次卻無緣入選明星賽，兩人持續用場上實質表現證明自己的真正價值。

福克斯狂轟41分4籃板4助攻5抄截，連兩天抄了11球之多，這也是他本季第5次破40分；沙波尼斯進帳13分14籃板10助攻，完成本季第14次大三元，生涯累積46次。此外，宛如機器一樣穩定輸出的沙波尼斯已經連續31場比賽送出雙十，追平「大O」羅伯森（Oscar Robertson）所保持的隊史紀錄。而他生涯累積14次大三元且投籃命中率至少75%，也排名史上第2多，僅次於約柯奇（Nikola Jokic）的33次。

兩人聯手帶領國王在客場以123比115擊退公牛，最近7場比賽取得6勝，似乎也是向那些對他們未能入選明星賽表示質疑的人發出了強有力的回應。

除了雙核心外，蒙克（Malik Monk）也充分扮演板凳刺客角色，得到22分7助攻5籃板，萊爾斯（Trey Lyles）也有16分5籃板3助攻，讓國王替補得分以44比16大幅領先對手。另一方面，國王團隊防守在關鍵時刻也發揮了作用，尤其是在限制公牛的三分球命中率上。

公牛賽前迎來了拉文（Zach LaVine）提前爆銷的噩耗，嚴重打擊球隊爭取季後賽門票的企圖。德羅展（DeMar DeRozan）得到24分7籃板6助攻4抄截，佛西維奇（Nikola Vucevic）24分12籃板，懷特（Coby White）也有26分6籃板4助攻，多森姆（Ayo Dosunmu）18分5助攻4籃板2抄截。

公牛一度在第三節落後30分之多，但球隊沒有棄械投降，反而一路追趕到只剩下3分差；國王最後靠著福克斯和蒙克4罰3中，才穩住了局勢。

國王的勝利不僅加深了他們在西區的競爭力，也向整個聯盟展示了他們擁有的陣容深度和實力。對公牛來說，這場敗局意味著他們需要在接下來的比賽中找到更好的策略和表現，以保持在季後賽競爭中的位置。