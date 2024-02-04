NBA／米契爾飆分聯手雙塔輕取馬刺 騎士近14戰奪13勝

近況出色的騎士在客場以117比101大勝馬刺，送給對手4連敗，本身則是在最近14場比賽中贏得13勝，並趁著尼克終結9連勝，騎士排名逆襲，挺進到東區第3。

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）雖然受到了廣泛關注，此戰又攻下19分14籃板3助攻2抄截2阻攻，但騎士雙塔顯然想要提醒大家，他們也同樣擁有不容小覷的攻守威力。

莫布里（Evan Mobley）拿下28分10籃板3助攻，艾倫（Jarrett Allen）補上26分16籃板，充分展現禁區統治力；而手感熱到發燙的米契爾（Donovan Mitchell），又繳出31分8籃板7助攻2抄截2阻攻的全能數據。三足鼎立的攻守組合讓騎士持續攻城掠地，球隊穩穩掌控比賽局勢，第四節更一度領先達26分。

根據統計，這是騎士隊史上首次出現有3名球員在同一場比賽中，分別都以超過60%投籃命中率各砍下至少25分。

馬刺4天內打了3場比賽，明顯露出了疲態，總教練波波維奇（Gregg Popovich）表示，球隊的體能和活力有所下降，儘管溫班亞瑪和瓦賽爾等表現令人矚目，但球隊還是無法找到獲勝的方式。瓦賽爾（Devin Vassell）進帳22分，強森（Keldon Johnson）則有17分的貢獻。

雖然雙方比賽呈現一定程度的差距，不過比賽最後卻發生一段小插曲，米契爾和柯林斯（Zach Collins）因發生爭執衝突雙雙被驅逐出場。

當時米契爾是在柯林斯一個移動擋拆中被肘擊到頭部，之後他站起來怒推了柯林斯一把，索性事態並未擴大。騎士總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）表示，米契爾當下只是在保護自己。