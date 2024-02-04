NBA／戴維斯回歸助陣 里夫斯末節發威斬斷尼克9連勝

洛杉磯湖人作客紐約以113比105擊敗尼克，終結對手近期9連勝。當家球星詹姆斯（LeBron James）得到24分，並在比賽的最後階段帶領球隊拉開分差。

前一場面對聯盟龍頭綠衫軍大爆發攻下32分的里夫斯（Austin Reaves）此役貢獻了22分7助攻6籃板2阻攻，羅素（D'Angelo Russell）和普林斯（Taurean Prince）各得16分。

至於因傷缺席兩場比賽的禁區大將戴維斯（Anthony Davis），今天回歸雖然只拿到12分，搶下18個籃板送出5次助攻和4阻攻，防守表現依舊全面。湖人展現團隊戰力連續解決東區強敵，戰績提升至26勝25敗，名列西區第9，與獨行俠的差距縮小到1場。

布朗森（Jalen Brunson）持續火燙手感，攻下全場最高的36分，但無法幫助球隊獲勝。迪文森佐（Donte DiVincenzo）在6犯退場前得到26分。哈特（Josh Hart）和阿丘瓦（Precious Achiuwa）分別貢獻了12分11個籃板4助攻、10分8籃板。

湖人隊在比賽中展現了堅韌的防守和高效的進攻，特別是在第四節，他們在詹姆斯、戴維斯和里夫斯的帶領下，成功抵擋住尼克的反撲，最終取得勝利。戴維斯的回歸為湖人隊帶來了額外的籃板和防守支援，他在內線的存在感讓尼克隊的進攻屢次受阻。

尼克隊雖然在布朗森的帶領下展現了頑強的鬥志，但最終還是無法抵抗湖人隊的全面壓制。布朗森展現了他作為球隊主力攻擊手的能力，最近10場比賽有8場破30分，然而在失去藍道（Julius Randle）加上其他成員的支援相對不足，尤其是在關鍵時刻欠缺有效火力，無緣延續連勝之路。

這場比賽對於湖人隊來說，不僅是一次重要的勝利，也是戴維斯回歸後球隊整體實力的一次展示。詹姆斯和里夫斯的得分支援，加上戴維斯在內線的統治力，使得湖人隊在東岸之旅上獲得了寶貴的一勝。

湖人接下來將面對戰績墊底梯隊的黃蜂，有望保持這股連勝氣勢，進一步提升他們在西區的排名。