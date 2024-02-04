NBA／安戴托昆波轟48分率公鹿逆轉 唐西奇破40分首度吞敗

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和唐西奇（Luka Doncic）今天上演一場飆分對決的煙火秀！

安戴托昆波全場28投20中攻下48分10助攻6籃板5抄截，唐西奇則是繳出40分11助攻9籃板的準大三元表現，公鹿克服上半場一度落後25分的巨大麻煩，並在第四節一舉擊潰對手，以129比117中止2連敗，送給獨行俠2連敗。

談到公鹿的逆轉勝，主帥瑞佛斯（Doc Rivers）說：「我們沒有驚慌，這對球隊來說很重要。我也沒有慌亂，沒人因此驚慌失措。我們就這樣堅持下來。」這是瑞佛斯接掌公鹿的第一場勝利，同時更鎖定了東區明星隊主帥之位，可說是福星高照。

獨行俠首節比賽就拿下14分，帶動獨行俠以超過6成命中率豪取44分，一口氣取得24分領先；不過公鹿很快就還以顏色；安戴托昆波和里拉德（Damian Lillard）第二節合力拿下23分，公鹿回敬40比21的比分，迅速填補了25分落後大洞。

雙方一路糾纏到第四節中，公鹿在安戴托昆波獨拿16分的加持下，殺出32比17的進攻優勢，直接甩開獨行俠。唐西奇本季累積10場破40分，前面9場獨行俠均拿下勝利，可惜飆分奪勝的紀錄為之中斷，吞下首敗。

里拉德補上30分8助攻，波提斯（Bobby Portis）12分10籃板，米道頓（Khris Middleton）13分8助攻。

厄文（Kyrie Irving）連續6場缺席，克萊柏（Maxi Kleber）拿到21分，格林（Josh Green）也有20分9籃板進帳；替補的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）獲得18分，同時達成生涯10000分里程碑。