快訊

冷氣師傅請產檢假「年終4.5萬剩5千」 公司1句話讓人更傻眼

西門町四星級酒店收炸彈恐嚇信 「不給2千萬下午引爆」警急搜索

鹿沒有膽能治百病？飲食會避開有毒植物？教授揭露鹿胎盤話術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／安戴托昆波轟48分率公鹿逆轉 唐西奇破40分首度吞敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
字母哥(中)狂砍48分。 美聯社
字母哥(中)狂砍48分。 美聯社

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和唐西奇（Luka Doncic）今天上演一場飆分對決的煙火秀！

安戴托昆波全場28投20中攻下48分10助攻6籃板5抄截，唐西奇則是繳出40分11助攻9籃板的準大三元表現，公鹿克服上半場一度落後25分的巨大麻煩，並在第四節一舉擊潰對手，以129比117中止2連敗，送給獨行俠2連敗。

談到公鹿的逆轉勝，主帥瑞佛斯（Doc Rivers）說：「我們沒有驚慌，這對球隊來說很重要。我也沒有慌亂，沒人因此驚慌失措。我們就這樣堅持下來。」這是瑞佛斯接掌公鹿的第一場勝利，同時更鎖定了東區明星隊主帥之位，可說是福星高照。

獨行俠首節比賽就拿下14分，帶動獨行俠以超過6成命中率豪取44分，一口氣取得24分領先；不過公鹿很快就還以顏色；安戴托昆波和里拉德（Damian Lillard）第二節合力拿下23分，公鹿回敬40比21的比分，迅速填補了25分落後大洞。

雙方一路糾纏到第四節中，公鹿在安戴托昆波獨拿16分的加持下，殺出32比17的進攻優勢，直接甩開獨行俠。唐西奇本季累積10場破40分，前面9場獨行俠均拿下勝利，可惜飆分奪勝的紀錄為之中斷，吞下首敗。

里拉德補上30分8助攻，波提斯（Bobby Portis）12分10籃板，米道頓（Khris Middleton）13分8助攻。

厄文（Kyrie Irving）連續6場缺席，克萊柏（Maxi Kleber）拿到21分，格林（Josh Green）也有20分9籃板進帳；替補的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）獲得18分，同時達成生涯10000分里程碑。

相關新聞

NBA／柯瑞60分里程「悲」！老鷹多重火力延長賽擊潰勇士

柯瑞（Stephen Curry）在今天對老鷹一戰第四節和延長賽力挽狂瀾獨拿30分，讓他單場得分達到60分，這是他本季最高得分紀錄，生涯次高得分，累積13次破50分的比賽；此外，柯瑞生涯已經有281場

NBA／傳安比德左膝傷考慮動刀 恐報銷無緣衛冕MVP

費城76人當家球星安比德（Joel Embiid）經檢查為左膝半月板撕裂，美媒報導，安比德正在考慮是否接受手術，一旦動刀，不僅將無緣蟬聯年度MVP獎項，也意味著賽季將報銷。

NBA／安戴托昆波轟48分率公鹿逆轉 唐西奇破40分首度吞敗

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和唐西奇（Luka Doncic）今天上演一場飆分對決的煙火秀！ 安戴托昆波全場28投20中攻下48分10助攻6籃板5抄截，唐西奇則是繳出

NBA／轟60分卻輸球 柯瑞：失望賽季再添一筆

就算轟下10記三分球在內的60分，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）仍沒助隊奪勝，勇士今天延長賽以134：...

NBA／柯瑞飆60分仍輸球 勇士教頭坦言「感覺很差」

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天轟下生涯次高的60分，但延長賽仍以134：141敗給老鷹隊，勇士教頭...

NBA／籃網湯瑪斯又砍40分 隊友讚：球像磁鐵被吸進籃框

在少了安比德（Joel Embiid）情況下，76人今天在主場以121比136敗給籃網，而籃網以湯瑪斯（Cam Thomas）表現最出色，包括此役轟下40分在內，近4場比賽場均得分超過31.7分，幫助

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。