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NBA／籃網湯瑪斯又砍40分 隊友讚：球像磁鐵被吸進籃框

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湯瑪斯生涯第7次攻下至少40分。 路透社
湯瑪斯生涯第7次攻下至少40分。 路透社

在少了安比德（Joel Embiid）情況下，76人今天在主場以121比136敗給籃網，而籃網以湯瑪斯（Cam Thomas）表現最出色，包括此役轟下40分在內，近4場比賽場均得分超過31.7分，幫助籃網終結自2022年3月10日以來對戰76人9連敗。

這場比賽也是湯瑪斯本季第3次拿下至少40分，同時他在23歲之前已經累積7場破40分的比賽，追平喬丹（Michael Jordan）和布萊恩（Kobe Bryant）等多位超級球星的紀錄。

隊友華克（Lonnie Walker IV）特別為湯瑪斯取了一個綽號「40分先生」。「湯瑪斯就像魔術師，他每次投籃就像放了塊磁鐵一樣，球都會被吸進籃框。必須說天空才是他的極限。」

「我們就是進入了節奏，保持很好的節奏。我們不斷傳球尋找好的機會，球給到手感最熱的人手上。這就是我們的贏球模式。」湯瑪斯表示。

除了湯瑪斯飆分秀外，布里吉斯（Mikal Bridges）和華克各拿下23分、20分，克萊斯頓（Nicolas Claxton）拿到12分15籃板4助攻4阻攻；籃網團隊命中率達到51.6%，砍進20顆三分球，還送出35次助攻。

「今晚對人力不足的我們來說，是一場艱難的比賽，但我不喜歡找任何藉口。」76人主帥諾斯（Nick Nurse）說：「我們應該努力打得更好一點，尤其是在防守端和防守三分線部分，很明顯我們給了對手太多空檔機會。」

76人在安比德本季缺席14場比賽中，僅拿下4勝10敗，目前戰績30勝18敗，暫居東區第5，若安比德確定動刀，恐讓76人季後賽之路蒙上一層陰影。

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