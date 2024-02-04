NBA／柯瑞60分里程「悲」！老鷹多重火力延長賽擊潰勇士
柯瑞（Stephen Curry）在今天對老鷹一戰第四節和延長賽力挽狂瀾獨拿30分，讓他單場得分達到60分，這是他本季最高得分紀錄，生涯次高得分，累積13次破50分的比賽；此外，柯瑞生涯已經有281場至少拿到30分，是1965年以來累積最多的控衛。
這場比賽柯瑞一共命中10記三分球，單季三分球命中數來到209顆，根據統計，柯瑞生涯至今已經有11個賽季至少命中200記三分（近12個賽季11次至少200記三分），高居史上第一，排名第2的里拉德（Damian Lillard）與湯普森（Klay Thompson）各有8個賽季。
「背靠背」作戰的勇士在客場與老鷹一路周旋，柯瑞第四節最後13.8秒的拋投幫助球隊取得領先，但隨後墨瑞（Dejounte Murray）命中關鍵球，硬是將比賽逼進延長。
死裡逃生的老鷹氣勢完全點燃，延長賽一開始就轟出11比0的攻勢，瞬間拉開比分，儘管柯瑞連續命中外線追趕，勇士仍是無力回天，以134比141遺憾吞敗，中止3連勝，至於老鷹則是搶下4連勝。
柯瑞創下生涯得分次高，距離生涯紀錄僅差2分，累積13次破50分的比賽中勇士取得8勝5敗成績；值得一提的是，柯瑞在2021年11月8日面對老鷹也曾攻下50分。
楊恩（Trae Young）又投進7顆三分球拿下35分6助攻；墨瑞擺脫前面低命中率，除了關鍵追平分外，延長賽發威獨拿7分，最後拿下19分7助攻5籃板2抄截。
強森（Jalen Johnson）得到21分1.3籃板8助攻，歐康古（Onyeka Okongwu）22分16籃板2阻攻，卡佩拉（Clint Capela）17分15籃板，老鷹多點攻勢也是他們能甩開勇士的關鍵。
庫明加（Jonathan Kuminga）得到16分4籃板3助攻，但他在第四節最後6犯畢業，無緣將連續破20分場次推高到9場。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）15分11籃板5助攻，至於湯普森（Klay Thompson）手感低迷，19投僅4中得到10分，是勇士火力無以為繼的主要原因之一。
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