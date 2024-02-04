NBA／65場出賽獲獎門檻還不夠 巴克利：至少要70場

針對聯盟頒發至少出賽65場才能具備年度獎項評選資格規定所引發的討論，甚至出現部分球員對此限制感到不滿的聲音，名人堂球星巴克利（Charles Barkley）直言，這些都是球員自找的結果，球員原本就不該有什麼負荷管理，上場打球是天經地義的事情。

「這些球員只能怪自己，」巴克利表示，「球員工會也簽署了這項協議，我認為應該提高到70場門檻才對，是這些傢伙把自己置於這樣的境地。」

「當球員不夠尊重比賽，開始輪休實行負荷管理，聯盟就必須有所作為。球迷一年可能就一天來看這些球星比賽，他們花了大前買票進場，而這些球員每年賺幾千萬美元，他們本來就該上場比賽。」巴克利說。

溜馬球星哈利伯頓可能會因65場出賽的資格影響其指定新秀續約的起跳薪資，先前他就曾抱怨這是很愚蠢的規則，但巴克利卻是不以為然。

「我認為這是很好的規則，65場出賽門檻，就我之前說的，我認為是應該要到70場。」巴克利說。

巴克利生涯前14個賽季只有一年因傷出賽場次低於65場，有7個賽季至少出賽75場。