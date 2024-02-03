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HBL／卡迪那、可樂果挑戰賽 陳睿昕、林湘凌領銜把關 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

全台灣最受關注的HBL籃球賽在日前男女4強全數出爐，熱血的激戰喚起許多球迷心中的籃球魂，而已經連續贊助此盛事6年的卡迪那、可樂果為讓籃球迷們近距離感染HBL獨有的魅力，今天攜手HBL球員前進台北市籃球聖地新生高架籃球場，讓球迷有機會與球員進行限時投籃挑戰。

卡迪那與可樂果今天還準備了比人高的壯觀百箱零食牆，只要進球數大於或等於HBL球員，讓你直接把整箱餅乾抱回家，今天首場活動由三重商工的張劭安、陳睿昕，以及普門高中的江澄穎和林湘凌等4位球員點燃戰火，與現場民眾互尬準度看看誰才是「神射手」。

本場街頭快閃活動特地請到三重商工隊長張劭安，他擅長三分球投射並有「瘋狂射手」之稱，而陳睿昕今年在HBL複賽階段則有單場得分50分的表現；另外普門中學以女子第一種子前進小巨蛋，兩位女選手也是不容小覷，江澄穎為普門團隊中不可或缺的團隊夥伴，林湘凌則是本學年度女子單場得分第二高分的保持者，首場活動由這四位球員領銜把關，與現場球迷進行30秒的2分球或3分球投籃挑戰，只要挑戰成功，就能將整箱餅乾搬回家。

聯華食品連續第6年贊助HBL賽事，透過這一系列的HBL應援活動，將籃球推廣向每一個角落，且籃球不只是年輕人的活動，只要擁有熱情與興趣，每個人都可以參與挑戰，共享HBL獨有的青春熱血。

籃球

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