NBA／森根全能紀錄直追詹皇 火箭教頭讚賞兩菜鳥得分新高
火箭今天在主場以135比106大勝暴龍，這讓他們僅以些微勝率差距落後西區第10名的爵士，很有機會取而代之。
這場比賽森根（Alperen Sengun）威風八面，僅上場不到29分鐘就攻下24分13籃板8助攻，生涯目前累積2820分、1505籃板、715助攻，以21歲又190天成為史上第2年輕拿到「2500、1500、700」的球員，僅次於詹姆斯（LeBron James）的21歲又79天。
此外，近期表現火燙的惠特摩（Cam Whitmore）也飆進25分6籃板2抄截，另一位新秀湯普森則是拿到19分7籃板4助攻，兩人都創下生涯得分新高。
總教練尤多卡（Ime Udoka）也稱讚兩人的表現：「我從來沒有懷疑過他們的天賦。我認為對他們來說，關鍵只在於你有把握住機會。我很高興看到他們抓住了機會表現。」
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