聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／65場出賽獲獎資格爭議 執行副總裁：合理數字
為了扭轉負荷管理的輪休風氣，聯盟特別制定了至少出賽65場的獲獎資格規則，期盼激勵球員參加更多比賽。不過隨著安比德（Joel Embiid）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）等本季表現出色球星面臨失去資格的情況出現，似乎也引發另一種聲音。
對此，NBA執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）表示，任何決策難免會產生一些意想不到的結果，不過他也重申，65場出賽是經過多方討論得出的答案，有其執行的意義。
「這是集體談判協調的結果，球員、教練、員工、電視台，都參與其中。65這個數字是與球員工會討論過的，包含球隊的老闆，負責勞資協議的部門等。當初溝通的時候我們拋出很多數字，但最終大家得到65場這個共識。所有的利害關係人都認為這是一個合理的數字。」杜馬斯說。
安比德上季首度贏得年度MVP，終結了約柯奇（Nikola Jokic）的3連霸，不過他僅出賽了66場，這是聯盟自1980年由媒體投票選出年度MVP以來出賽數最少的得獎者。
2023-24 NBA即時比分
▪庫明加29分帶頭衝 連8場破20分率勇士大勝灰熊！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言