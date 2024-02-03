NBA／65場出賽獲獎資格爭議 執行副總裁：合理數字

為了扭轉負荷管理的輪休風氣，聯盟特別制定了至少出賽65場的獲獎資格規則，期盼激勵球員參加更多比賽。不過隨著安比德（Joel Embiid）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）等本季表現出色球星面臨失去資格的情況出現，似乎也引發另一種聲音。

對此，NBA執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）表示，任何決策難免會產生一些意想不到的結果，不過他也重申，65場出賽是經過多方討論得出的答案，有其執行的意義。

「這是集體談判協調的結果，球員、教練、員工、電視台，都參與其中。65這個數字是與球員工會討論過的，包含球隊的老闆，負責勞資協議的部門等。當初溝通的時候我們拋出很多數字，但最終大家得到65場這個共識。所有的利害關係人都認為這是一個合理的數字。」杜馬斯說。

安比德上季首度贏得年度MVP，終結了約柯奇（Nikola Jokic）的3連霸，不過他僅出賽了66場，這是聯盟自1980年由媒體投票選出年度MVP以來出賽數最少的得獎者。