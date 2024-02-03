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NBA／庫明加「變髮圖強」數據大躍進 柯爾盛讚：令人驚嘆

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
庫明加連8場比賽至少拿到20分。 美聯社
庫明加連8場比賽至少拿到20分。 美聯社

勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga）近日火燙表現讓他成為有機會扭轉球隊命運的關鍵要角。

包括今天對灰熊的比賽在內，庫明加近8戰分別砍下29分、26分、22分、31分、25分、20分、28分、24分。期間場均拿到25.6分，真實命中率高達70.8%。這讓庫明加成為NBA史上第2年輕能在8場比賽內取得如此數據的球員，僅次於威廉森（Zion Williamson）。

「庫明加現在已經知道何時去進攻、如何去進攻，今天他還有精彩的傳球，我認為和上個月相比，他真的取得明顯的成長突破，表現令人驚嘆。在歷經兩年多的苦練和起伏，他始終堅持著。他真的蛻變成一名出色的球員。」柯爾（Steve Kerr）稱讚道。

身為全隊最具運動能力和攻擊內線能力的箭頭，在經過一番掙扎調整後，柯爾決定增加其上場時間和持球比重，在體系之外更善用自己的能力去創造得分空間，進而減輕柯瑞（Stephen Curry）等主力球員所承擔的防守壓力。

這樣的改變和庫明加的強勢輸出連帶反映在勇士的進攻效率。據統計，自今年1月13日以來，勇士場均得分和進攻效率均為聯盟第一，場均助攻和投籃命中率則是排聯盟第2。

轉播單位還在今天比賽中列出一項有關庫明加「變髮圖強」的數據差異。

在庫明加剃平頭之前，場均得到12.8分4.1籃板，三分命中率28%；但在剪髮之後，不包含今天對灰熊的表現，場均大幅飆衝到21.2分6籃板，三分命中率達到44.8%。

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