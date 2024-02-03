NBA／國王雙星無緣入選明星賽 主帥布朗大喊不公

明星賽替補名單公佈後，目前暫居西區第5的國王無人入選，引發球迷熱議，總教練布朗更是替兩大戰將沙波尼斯（Domantas Sabonis）和福克斯（De'Aaron Fox）大抱不平。

入選西區替補陣容7位球星分別是勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）、太陽布克（Devin Booker）、灰狼愛德華（Anthony Edwards）、湖人戴維斯（Anthony Davis）、灰狼唐斯（Karl-Anthony Towns）、快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）。國王成為聯盟東西區前6名中唯一沒有全明星的球隊。

「任何有看NBA和國王比賽的人都清楚，福克斯和沙波尼斯都應該入選今年的明星賽，」布朗表示，「他們打出令人難以置信的表現，沙波尼斯正用雙十寫日記創造歷史性的數據表現，而福克斯則是寫下生涯三分成績新高。每年都會有一些球星成了明星賽遺珠，但在我來看，他們兩個落選就是明顯的錯誤。」

去年入選明星賽的福克斯，本季場均得分、三分球命中數和三分命中率創新高；沙波尼斯出賽46場完成42次雙十，有望連續兩年拿下籃板王，此外他還有機會成為史上唯一一位場均至少得到19分13籃板8助攻且投籃命中率超過60%的球員。

對先前4年內3次進入明星賽的沙波尼斯來說，今年賽季未能獲選將讓他損失130萬美元的激勵獎金，除非他能夠以傷病替補的方式入選。