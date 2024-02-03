NBA／攻守全面！亞歷山大連9場破30分 雷霆重奪西區龍頭

灰狼慘遭魔術逆轉，雷霆則是把握面對弱旅黃蜂的機會，在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的強勢表現帶領下，上半場打完就已經拉開31分領先優勢，也讓比賽早早宣告結束。雷霆終場以126比106輕鬆過關，重新奪回西區龍頭寶座。

在安比德（Joel Embiid）因傷面臨可能出賽數不足65場的情況下，年度MVP呼聲極高的亞歷山大再度展現驚人攻守效率，上場不到30分鐘，15投11中攻下31分9助攻3籃板5抄截3阻攻，本季累積7次單場至少5抄截，刷新雷霆隊史紀錄。此外，亞歷山大已經連續9場比賽至少拿下30分。

隊友多特（Luguentz Dort）甚至認為亞歷山大今天是可以挑戰50分。「他應該不知道自己有機會完成5×5。他會拿下50分的，這是遲早會發生的事情。」多特說。亞歷山大生涯單場最高是44分。

總教練戴格諾（Mark Daigneault）表示：「亞歷山大整個賽季都把自己的比賽融合到團隊其他球員之中，他在比賽中展現令人難以置信的攻守平衡。」