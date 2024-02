NBA／攻守全面！亞歷山大連9場破30分 雷霆重奪西區龍頭

OVER THE LAST 9 GAMES, SHAI GILGEOUS-ALEXANDER:



➡ 31 PTS, 3 REB, 9 AST

➡ 34 PTS, 7 REB, 5 AST

➡ 37 PTS, 7 REB, 8 AST

➡ 31 PTS, 4 REB, 5 AST

➡ 31 PTS, 4 REB, 5 AST

➡ 32 PTS, 6 REB, 10 AST

➡ 33 PTS, 6 REB, 10 AST

➡ 33 PTS, 2 REB, 6 AST

➡ 31 PTS, 6 REB, 6 AST



