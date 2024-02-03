快訊

理解吳崢非故意造假 柯文哲1理由喊「很抱歉」：可能還是要考慮告

國道出車禍！張善政夫妻傷勢曝光 愛妻胸痛、頭暈急送醫

NBA／攻守全面！亞歷山大連9場破30分 雷霆重奪西區龍頭

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大持續超高效率攻守數據輸出。 美聯社
亞歷山大持續超高效率攻守數據輸出。 美聯社

灰狼慘遭魔術逆轉，雷霆則是把握面對弱旅黃蜂的機會，在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的強勢表現帶領下，上半場打完就已經拉開31分領先優勢，也讓比賽早早宣告結束。雷霆終場以126比106輕鬆過關，重新奪回西區龍頭寶座。

在安比德（Joel Embiid）因傷面臨可能出賽數不足65場的情況下，年度MVP呼聲極高的亞歷山大再度展現驚人攻守效率，上場不到30分鐘，15投11中攻下31分9助攻3籃板5抄截3阻攻，本季累積7次單場至少5抄截，刷新雷霆隊史紀錄。此外，亞歷山大已經連續9場比賽至少拿下30分。

隊友多特（Luguentz Dort）甚至認為亞歷山大今天是可以挑戰50分。「他應該不知道自己有機會完成5×5。他會拿下50分的，這是遲早會發生的事情。」多特說。亞歷山大生涯單場最高是44分。

總教練戴格諾（Mark Daigneault）表示：「亞歷山大整個賽季都把自己的比賽融合到團隊其他球員之中，他在比賽中展現令人難以置信的攻守平衡。」

相關新聞

NBA／庫明加連8場破20分 勇士火力全開痛宰灰熊

近況出色的勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga），今天在作客曼菲斯的比賽再度繳出優異表現，全場15投11中，高效率攻下29分6籃板4助攻2抄截，個人連續8場比賽破20分；勇士第四節豪取36

NBA／「沒有申請交易」！經紀人闢謠詹姆斯離開湖人流言

洛城資深記者平加洛爾（David Pingalore）日前驚爆湖人可能的交易對象是39歲的詹姆斯（LeBron James），引發球迷熱議。不過經紀人保羅（Rich Paul）馬上出面闢謠，澄清詹姆斯

NBA／聲援安比德受迫輿論壓力導致受傷 詹姆斯怒批媒體

先前安比德（Joel Embiid）臨時退出對金塊比賽引發熱議，而後卻在出戰勇士時遭受左膝半月板撕裂傷，回歸時間未定，這很有可能讓他無緣衛冕年度MVP，甚至影響76人季後賽前景。 對於安比德的處

NBA／明星賽遺珠！楊恩強勢滅太陽 主帥：他為勝利而戰

作為史上首位繳出場均27分10助攻卻無緣入選明星賽的楊恩（Trae Young），可說是把氣出在太陽身上，他全場砍進7顆三分球，狂攻32分15助攻3抄截，加上墨瑞（Dejounte Murray）和波

NBA／威廉森生猛一打三攻進致勝球 感謝英格倫送關鍵火鍋

比賽最後剩下3.8秒，威廉森（Zion Williamson）發揮優異的爆發力，個人持球快攻推進一打三，在聯盟火鍋王溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的「追魂鍋」威脅下，硬是把球放進籃框，

NBA／最多落後17分 新科明星班切羅率魔術逆轉西區第一灰狼

魔術隊今天客場出戰灰狼隊，開局被灰狼一路壓著打，第二節最多曾落後達17分，不過球隊展現堅強韌性，下半場始終緊咬比分，最終於末節以108：106驚險完成逆轉，而輸球的灰狼賽後則和雷霆隊之間沒有勝差。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。