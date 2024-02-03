NBA／威廉森生猛一打三攻進致勝球 感謝英格倫送關鍵火鍋

比賽最後剩下3.8秒，威廉森（Zion Williamson）發揮優異的爆發力，個人持球快攻推進一打三，在聯盟火鍋王溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的「追魂鍋」威脅下，硬是把球放進籃框，幫助鵜鶘以114比113逆轉馬刺。

「我真不知道他是如何做到的，」隊友艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）談到威廉森的致勝上籃，「他全速推進，對方3名防守球員也擋不住他，還閃過了溫班亞瑪的封阻。」

威廉森則表示：「如果不是英格倫（Brandon Ingram）的那記封蓋，我不知道我們能否贏得這場比賽。教練們和隊友都信任我轉換進攻的能力，我必須要把球放進。我熱愛這競爭激烈的場面，我為此而生。」

威廉森攻下33分8籃板3助攻，麥凱倫（C.J. McCollum）21分，英格倫19分6助攻4籃板，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）18分9籃板4助攻。

馬刺在最後關頭取得1分領先，瓊斯（Tre Jones）突破籃下出手落空之後，溫班亞瑪原本有機會把球補進，但被防守的英格倫一掌搧掉。當威廉森放進超前分，瓦賽爾（Devin Vassell）最後一波進攻持球沒有往禁區高吊，而是嘗試三分球，但球未命中。馬刺吞下3連敗。

溫班亞瑪得到16分14籃板7助攻3阻攻2抄截，表現依然全面；瓦賽爾得到28分，瓊斯20分7籃板7助攻，索漢（Jeremy Sochan）15分16籃板3助攻2抄截。

威廉森賽後也稱讚了溫班亞瑪。「他非常特別。他可以輕鬆拿到2、3個年度最佳防守球員，我不想為他設限。我們從沒見過像他這樣的球員。我們見過類似的，但沒他這樣的。他非常優秀，而且還有波波維奇（Gregg Popovich）的教導，他會成為非常出色的球員。」

先前9戰苦吞6敗的鵜鶘，驚險收下2連勝，勝負數追平西區第6名的太陽，雙方之間已無勝差。