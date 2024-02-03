NBA／約柯奇再創恐怖大三元 主帥馬龍盛讚：見證偉大
缺席前一場對雷霆比賽的金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic），足足獲得3天滿滿休息充電時間，這讓他在今天對拓荒者中展現滿滿能量，前三節打完已經獲得21分20籃板10助攻的全能數據，生涯第38次有這種三節大三元表現，強勢帶領金塊以120比108拿下勝利。
約柯奇最終是拿到27分22籃板12助攻2阻攻，完成本季第15次大三元，生涯累積120次，持續朝魔術強森（Magic Johnson）的138次邁進。
此外，這也是約柯奇生涯第6次拿到至少20分20籃板10助攻的大三元數據，聯盟近50年來最多。
約柯奇如此全方位的強力演出，對許多人來說似乎已經成為一種日常，主帥馬龍（Michael Malone）就讚嘆道：「我們只是在見證偉大！他在球場上的效率，我從來沒見過這樣的事情。我很高興他是在我們球隊中。」
金塊贏球後，排名仍居西區第4，落後快艇0.5場勝差，雷霆和灰狼一消一長的結果，讓前者重新回到龍頭王座。
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