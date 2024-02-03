NBA／明星賽遺珠！楊恩強勢滅太陽 主帥：他為勝利而戰

作為史上首位繳出場均27分10助攻卻無緣入選明星賽的楊恩（Trae Young），可說是把氣出在太陽身上，他全場砍進7顆三分球，狂攻32分15助攻3抄截，加上墨瑞（Dejounte Murray）和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）各拿超過20分，老鷹以129比120力壓太陽，搶下3連勝。

楊恩最近4場比賽場均拿下29.5分12.8助攻2.3抄截，此役也是他生涯第76次至少攻下30分10助攻，與阿奇巴德（Tiny Archibald）並列史上第5多。前4名分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的230次、哈登（James Harden）的101次、詹姆斯（LeBron James）的98次和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的84次。

「楊恩顯然也渴望參加明星賽，在這個聯盟打球的每一個人都是如此，」老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）賽後稱讚子弟兵，「但他不是為了這些榮譽打球，他是為勝利而戰，你們今晚都看到了。」

Ice Trae was in full control tonight, scoring 32 points and dishing 15 dimes in the @ATLHawks 3rd-straight win 🔥🧊 pic.twitter.com/YbYj0UxNAk — NBA (@NBA) 2024年2月3日

按照報導指出，如果聯盟提出要求，楊恩還是可能會以傷病替補的方式入選明星賽，這也將會是他生涯第3次獲選。

老鷹團隊共6人得分雙位數，墨瑞拿到22分8籃板5助攻，波格丹諾維奇替補得到23分5助攻4籃板，強森（Jalen Johnson）16分7籃板4助攻，卡佩拉（Clint Capela）11分10籃板，歐康古（Onyeka Okongwu）15分7籃板2阻攻。

TRAE YOUNG



NEM F*DENDO 🤯pic.twitter.com/o1gTnAIHhF — Camisa 23 (@camisa_23) 2024年2月3日

太陽原本在第三節結束之前還握有領先，然而直到第四節初，老鷹趁機打出11比0的攻勢，從而掌控比賽局勢。太陽整場比賽發生多達17次失誤，籃板保護也不如對手，杜蘭特（Kevin Durant）雖然在第四節獨拿16分，但面對老鷹雙衛合砍20分，仍是無力反撲。

「我們比賽之初的狀態並不理想，沒有展現出足夠的能量和專注力。」佛蓋爾（Frank Vogel）說。

杜蘭特奮力拿下35分8籃板8助攻，布克（Devin Booker）24分6籃板4助攻，比爾（Bradley Beal）雖完成14分10助攻雙十成績，但16投僅5中，三分球更是7投盡墨。諾基奇（Jusuf Nurkic）14分9籃板3助攻。