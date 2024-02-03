NBA／庫明加連8場破20分 勇士火力全開痛宰灰熊

近況出色的勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga），今天在作客曼菲斯的比賽再度繳出優異表現，全場15投11中，高效率攻下29分6籃板4助攻2抄截，個人連續8場比賽破20分；勇士第四節豪取36分擺脫過往容易虎頭蛇尾的問題，最終以121比101痛宰灰熊。

勇士隊在多個面向都展現出明顯優勢，他們的投籃命中率達到了55.4%，三分球命中率為37.9%。在防守端，全隊搶下46個籃板，勝過灰熊的37個，且迫使灰熊命中率僅有40.2%，三分球命中率更低至30.4%。

JONATHAN KUMINGA WITH THE POSTER 😱pic.twitter.com/b5RCF3C6hw — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年2月3日

除了庫明加外，柯瑞（Stephen Curry）貢獻20分6助攻，湯普森（Klay Thompson）14分，格林（Draymond Green）9分12籃板6助攻3阻攻；替補上場的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）則有12分14助攻7籃板的全面表現。勇士隊的替補席同樣發揮了重要作用，共計為球隊貢獻了40分。

灰熊陣中以傑克森（Jaren Jackson Jr.）的27分為最高，威廉斯（Vincent Williams Jr.）和吉爾亞德（Jacob Gilyard）分別貢獻15分和16分。

這場比賽不僅凸顯了勇士隊在進攻端的強力表現，更顯示庫明加作為球隊中的關鍵球員正在崛起之中。勇士目前取得2連勝，與第10名的爵士之間差距縮小到0.5場勝差。在勇士可能不會進行大交易的情況下，庫明加的成長曲線勢必將牽動他們的季後賽前景。