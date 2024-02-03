NBA／現役第4人！衛少達成25000分里程碑 快艇近29戰奪24勝

挾著7人得分雙位數的均衡火力，快艇在客場以136比125力壓活塞，取得最近29場比賽中的第24勝，持續火燙狀態。

除了雷納德（Kawhi Leonard）高效率砍下33分外，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）更是替補上場得到23分9助攻3籃板2抄截，並且達成生涯25000分里程碑。

Russell Westbrook is up to 25K career points!



He becomes the 25th player in NBA history to reach this total and only the 2nd player to total 25K PTS, 9K AST, and 8K REB, joining LeBron James 👏👏



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根據統計，衛斯特布魯克是現役球員中第4位達到25000分大關，前3人分別是詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden），特別哈登也是在今年賽季達標。

衛斯特布魯克也是史上第25位拿到25000分的球員，下個超越目標將是衛斯特（Jerry West）的25192分和米勒（Reggie Miller）的25279分。

同時，衛斯特布魯克更成為詹姆斯之後史上第2位做到至少25000分、9000助攻、8000籃板的球員。賽後，衛少談到了快艇對他的支持，「這太棒了。這是一個很有意思的團隊。我們陣中有很多好人，我們都上場比賽，並且享受比賽。看到他們對我的愛和支持，我真的很感謝。」

主帥泰隆魯（Tyronn Lue）還稱讚衛斯特布魯克，總是帶著無比能量上場比賽。「他每晚從板凳出發總是充滿能量和活力，他至少拯救了球隊5、6次。」