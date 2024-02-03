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NBA／現役第4人！衛少達成25000分里程碑 快艇近29戰奪24勝
挾著7人得分雙位數的均衡火力，快艇在客場以136比125力壓活塞，取得最近29場比賽中的第24勝，持續火燙狀態。
除了雷納德（Kawhi Leonard）高效率砍下33分外，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）更是替補上場得到23分9助攻3籃板2抄截，並且達成生涯25000分里程碑。
根據統計，衛斯特布魯克是現役球員中第4位達到25000分大關，前3人分別是詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden），特別哈登也是在今年賽季達標。
衛斯特布魯克也是史上第25位拿到25000分的球員，下個超越目標將是衛斯特（Jerry West）的25192分和米勒（Reggie Miller）的25279分。
同時，衛斯特布魯克更成為詹姆斯之後史上第2位做到至少25000分、9000助攻、8000籃板的球員。賽後，衛少談到了快艇對他的支持，「這太棒了。這是一個很有意思的團隊。我們陣中有很多好人，我們都上場比賽，並且享受比賽。看到他們對我的愛和支持，我真的很感謝。」
主帥泰隆魯（Tyronn Lue）還稱讚衛斯特布魯克，總是帶著無比能量上場比賽。「他每晚從板凳出發總是充滿能量和活力，他至少拯救了球隊5、6次。」
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