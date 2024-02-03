NBA／聲援安比德受迫輿論壓力導致受傷 詹姆斯怒批媒體

先前安比德（Joel Embiid）臨時退出對金塊比賽引發熱議，而後卻在出戰勇士時遭受左膝半月板撕裂傷，回歸時間未定，這很有可能讓他無緣衛冕年度MVP，甚至影響76人季後賽前景。

對於安比德的處境，詹姆斯（LeBron James）忍不住出面為他抱屈，認為安比德是在輿論壓力下帶傷拚戰，然而倒下之後，那些曾經抨擊他的媒體卻都消失無蹤。

「當安比德知道他在面對傷病問題時，所有的媒體、電視、自媒體都因為他的缺席狂噴他；而現在他因此受傷了，沒有人回到電視或愚蠢的節目上向他道歉！完全不用負媒體責任。」詹姆斯怒批的同時還附上3個垃圾桶符號，暗指這些媒體人簡直臭不可聞。

Now he’s out with an injury because of it. Not 1 person has went back on tv or their dumbass podcast and apologized to that MAN!! No accountability 🗑️🗑️🗑️ — LeBron James (@KingJames) 2024年2月2日

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）先前提到，安比德之所以會帶上出戰對勇士的比賽，原因是礙於聯盟調查的壓力。「他缺席了對拓荒者的比賽，看起來他像是在強迫自己對勇士之戰上場，因為整個籃球世界都在對他施壓。」阿米克表示。

安比德對金塊一戰賽前臨時退出雖然被認為確實有傷病問題，但76人方面由於違反相關規定，仍是被罰款75000美元。