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NBA／湖人防守悍將右腳傷將休數週 若動手術恐提前報銷

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
范德比爾特預計休兵數週之久。 路透社
范德比爾特預計休兵數週之久。 路透社

先前對塞爾蒂克一戰不慎傷到右腳的防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt），傳出未來幾天將會尋求更廣泛的醫療諮詢，以確定傷勢的程度，以及是否需要進行可能會導致賽季報銷的手術。

報導指出，范德比爾特在受傷後所進行的X光檢查顯示為陰性，預計將會缺席數週時間，如今隨著後續的醫療評估，有可能會休兵更長的時間，這對湖人整體戰力勢必造成巨大影響。

范德比爾特在上季季中透過交易轉戰湖人後，繳出優異的表現，休賽季以4年4800萬美元的價碼順利續留，不過本季他卻是面臨受傷麻煩，前50場比賽缺席了21場之多。

在湖人隊最近8場比賽中，范德比爾特場均可以得到10.5分5.4籃板2.3抄截，投籃命中率66.0%。而且在過去6場比賽場均11.3分。

湖人陣中包括文森（Gabe Vincent）、瑞迪許（Cam Reddish）等都列入傷兵之中，近日核心大將戴維斯（Anthony Davis）也因傷高掛免戰牌。

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