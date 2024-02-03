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NBA／「沒有申請交易」！經紀人闢謠詹姆斯離開湖人流言

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
經紀人保羅澄清詹姆斯的交易傳言。 法新社
經紀人保羅澄清詹姆斯的交易傳言。 法新社

洛城資深記者平加洛爾（David Pingalore）日前驚爆湖人可能的交易對象是39歲的詹姆斯（LeBron James），引發球迷熱議。不過經紀人保羅（Rich Paul）馬上出面闢謠，澄清詹姆斯沒有向球團申請交易，同時也不會被湖人交易。

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在報導指出，保羅明確表達詹姆斯會繼續留在湖人。「LeBron不會被交易，我們也沒有申請交易。」

儘管保羅已經正式澄清流言，但名嘴（Stephen A. Smith）仍在一廂情願為尼克召募詹姆斯，他認為紐約無疑是「詹皇」最好的新東家，無論各方面都很符合詹姆斯的需求。

詹姆斯下個賽季握有5140萬美元的球員選項，他必須在台灣時間6月30日之前決定是否執行選項。詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James）目前南加大效力，有望參加今年的選秀會。外界認為，布朗尼的動向多少也將影響詹姆斯對球員選項的抉擇。

溫德霍斯特也透露，湖人打完前50場比賽剛好勝負各半，排名西區第9，為了能夠取得季後賽門票，球隊近期依然積極尋求交易補強的可能性，包括老鷹的墨瑞（Dejounte Murray）、巫師的瓊斯（Tyus Jones）、籃網的丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和奧尼爾（Royce O'Neale）等都是傳言中的目標。

有媒體提到，湖人曾向灰熊探詢史馬特（Marcus Smart）的交易報價，不過已經遭到對方拒絕任何提案。

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