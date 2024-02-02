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NBA／紀錄之夜！馬克西第2年輕50分0失誤 史上僅次泰托姆
生涯首度入選明星賽的馬克西（Tyrese Maxey），今天馬上就在對爵士一戰狂飆生涯新高51分，一舉刷新個人得分紀錄，可說是人逢喜事精神爽。
馬克西在去年11月13日對溜馬一戰才創下50分紀錄，如今向上突破，根據統計，他成為張伯倫（Wilt Chamberlain）、艾佛森（Allen Iverson）和安比德（Joel Embiid）之後，隊史第4位單季多次突破50分的球員。
馬克西全場27投17中包含三分球9投7中、11罰10中，飆出51分的同時沒有發生1次失誤，堪稱近乎完美的表現。他以23歲又90成為史上第2年輕單場破50分還零失誤的球員，僅次於泰托姆（Jayson Tatum）的23歲又58天。
馬克西和安比德也成為史上第3對單一賽季各自多次破50分的搭檔，前面兩組分別是2021-22年的杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）、1961-62年的衛斯特（Jerry West）和貝勒（Elgin Baylor）。
賽後談到自己得分創紀錄並幫助球隊中止連敗、還風光入選明星賽，馬克西直言這是美好的夜晚。「感覺真的太棒了，這是美好的夜晚。這很有趣，之前我還在觀看明星賽公佈替補陣容的直播！」
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