NBA／執教生涯超順遂！瑞佛斯有機會成為東區明星隊主帥

「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）上季季後賽結束後被76人隊解雇，但待業沒有花太久時間，近期臨危受命接下公鹿隊兵符，並與球隊簽下3年半、總值約4000萬美元續約，美媒也指出，根據NBA明星賽特殊制度，若瑞佛斯能穩定將戰績維持在東區前2，屆時有機會執掌東區明星隊。

帶兵經驗豐富的瑞佛斯雖然因屢屢在季後賽被翻盤而被球迷戲稱有「瑞佛斯魔咒」，但加上今年接掌公鹿主帥，他已經是連續25個賽季擔任總教練，期間帶過魔術、塞爾蒂克、快艇、費城76人等隊，堪稱永遠不怕沒工作的教練。

《今日美國》在報導中指出，瑞佛斯不僅將空降成為這支東區第2勁旅的掌舵者，更有可能在帶兵未滿1個月的情況下成為明星隊總教練，根據NBA制度，教練不是通過投票進入NBA全明星賽的，而是作為一種榮譽授予在每個聯盟中戰績最好的球隊，通常基於賽前2周的排名。

除此之外，明星隊總教練不能連續2年由同一人擔綱，去年任此職的塞爾蒂克主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）今年帶隊依舊高居分區龍頭，因此這項榮譽可能將落到瑞佛斯身上。

瑞佛斯曾在2008年和2011年兩度執教明星隊，值得一提的是，他帶公鹿的經驗跟帶明星隊的經驗一樣多，目前瑞佛斯執教公鹿的比賽也同樣只有2場。而瑞佛斯身為公鹿主帥的首勝還尚未開張，吞下2連敗後，球隊距離東區第3的尼克隊勝差僅剩0.5場，在截止日前公鹿剩下2場比賽，對手分別為獨行俠隊與爵士隊。