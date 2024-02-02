NBA／資深記者爆料湖人想交易詹皇 過往預測實績引發遐想

湖人一直以來都被各種交易流言所圍繞著，特別是在球隊戰績不盡理想的情況下，更多傳言持續湧現。

洛城當地媒體《KTLA》一名資深記者平加洛爾（David Pingalore）就驚爆湖人目前可能的交易對象竟是39歲的詹姆斯（LeBron James），而總管佩林卡（Rob Pelinka）正在尋找合適的球隊，同時還有一個接近的追求者。

Hearing from @nba peeps @KingJames is the top of the @Lakers list to trade the 39 year old. Pelinka is looking for the right team to dance with and is close to a suitor Lbj and AD both out tonight. @KTLA @KTLA5SPORTS #nba #Lakers — David pingalore (@DavidPingalore) 2024年2月1日

受到傷勢影響，湖人雙星詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）雙雙缺席今天的比賽，不過紫金軍團在里夫斯（Austin Reaves）和羅素（D'Angelo Russell）的強勢發揮下，在客場爆冷扳倒全聯盟戰績最好的塞爾蒂克。

交易「詹皇」這件事情對許多人來說簡直匪夷所思，基本上只是將其視為烏龍爆料。不過有著超過20年採訪經驗的平加洛爾，被網友貼出過去曾爆料詹姆斯有意加入熱火、試圖重返騎士的相關消息，以及2018年湖人成為詹姆斯可能新東家的傳聞。同時他也曾提前爆料「魔獸」霍華德（Dwight Howard）會被魔術送到湖人

而在2019年休賽季，他更直言雷納德（Kawhi Leonard）很有可能會與快艇簽約，而非加入湖人。有了這些「實質戰績」，也讓外界多多少少對於平加洛爾的爆料大感興趣。

Interestingly, the guy who posted the LeBron-trade rumor—David Pingalore—is an LA TV reporter who got laughed at on TwiX in 2019 when he was one of the first to say Kawhi Leonard had no interest in the Lakers, he wanted the Clippers. Pingalore was💯% correct on that one. 🏀 #NBA pic.twitter.com/blmqrEc1ih — Brooklyn Buckets (@BKBucketsBlog) 2024年2月2日

值得一提的是，在前一場湖人敗給老鷹的比賽之後，詹姆斯半夜發文，結果內容只有一個沙漏的圖案，引發網友熱議。