NBA／資深記者爆料湖人想交易詹皇 過往預測實績引發遐想
湖人一直以來都被各種交易流言所圍繞著，特別是在球隊戰績不盡理想的情況下，更多傳言持續湧現。
洛城當地媒體《KTLA》一名資深記者平加洛爾（David Pingalore）就驚爆湖人目前可能的交易對象竟是39歲的詹姆斯（LeBron James），而總管佩林卡（Rob Pelinka）正在尋找合適的球隊，同時還有一個接近的追求者。
受到傷勢影響，湖人雙星詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）雙雙缺席今天的比賽，不過紫金軍團在里夫斯（Austin Reaves）和羅素（D'Angelo Russell）的強勢發揮下，在客場爆冷扳倒全聯盟戰績最好的塞爾蒂克。
交易「詹皇」這件事情對許多人來說簡直匪夷所思，基本上只是將其視為烏龍爆料。不過有著超過20年採訪經驗的平加洛爾，被網友貼出過去曾爆料詹姆斯有意加入熱火、試圖重返騎士的相關消息，以及2018年湖人成為詹姆斯可能新東家的傳聞。同時他也曾提前爆料「魔獸」霍華德（Dwight Howard）會被魔術送到湖人
而在2019年休賽季，他更直言雷納德（Kawhi Leonard）很有可能會與快艇簽約，而非加入湖人。有了這些「實質戰績」，也讓外界多多少少對於平加洛爾的爆料大感興趣。
值得一提的是，在前一場湖人敗給老鷹的比賽之後，詹姆斯半夜發文，結果內容只有一個沙漏的圖案，引發網友熱議。
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