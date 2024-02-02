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NBA／無懼傷兵麻煩！米契爾率騎士退灰熊 近13戰勇奪12勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
入選明星賽和獲得一月最佳球員，加上球隊順利取勝，米契爾今天可說是三喜臨門。 路透社
入選明星賽和獲得一月最佳球員，加上球隊順利取勝，米契爾今天可說是三喜臨門。 路透社

才剛獲選東區1月最佳球員且入選明星賽的米契爾（Donovan Mitchell），持續他火燙手感，今天面對灰熊又拿到25分7助攻，幫助騎士在最後時刻打出關鍵8比2攻勢，稍微拉開安全領先距離，最終在客場以108比101拿下勝利。

騎士取得4連勝，成為東區第5支拿到30勝的球隊，同時在最近13場比賽裡面，騎士只輸了一場比賽，排名超越76人，挺進到東區4強之列。

此戰才剛回歸的莫布里（Evan Mobley）在傷病管理考量下缺席，主戰中鋒艾倫（Jarrett Allen）則是在第三節因左腳踝受傷提前退賽；不過因為下顎骨骨折缺席19場比賽的葛蘭德（Darius Garland），在復出的第2場比賽9分並送出7次助攻，讓球隊不至於面臨更嚴厲的傷兵考驗。

「這次受傷讓我的體重掉了12磅（約5.4公斤），這也是我生涯中經歷過最嚴重的傷病，我仍然努力恢復到足以應付比賽的體型和狀態。」葛蘭德說。

史特魯斯（Max Strus）獲得11分10籃板4助攻，這是他本季第4次雙十演出；勒佛特（Caris LeVert）替補貢獻16分，艾倫退場前進帳14分9籃板3阻攻。

在「背靠背」連續出賽還作客的情況下，騎士球員仍展現優異體能，下半場迫使灰熊團隊命中率僅37.8%，一共拿到43分。「我們球員做得很棒，他們展現出贏球的決心。顯然我們在下半場表現更加出色，在防守端的投入造就了這場勝利。」主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）說。

傑克森（Jaren Jackson Jr.）拿到25分5籃板5助攻3阻攻，艾爾達瑪（Santi Aldama）18分9籃板3助攻2阻攻，威廉斯（Vincent Williams Jr.）17分6籃板。

灰熊今天才和火箭達成交易協議，送走因傷報銷的亞當斯（Steven Adams），換來合約即將到期的歐拉迪波（Victor Oladipo）和3個二輪選秀權。

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